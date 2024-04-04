Кафу: «Роберто Карлос горел идеей, когда работал в «Анжи»

Бывший футболист национальной команды Бразилии Кафу рассказал, как Роберто Карлос относился к работе в махачкалинском «Анжи».

«Роберто горел идеей, когда работал в «Анжи», будучи и игроком, и тренером. Карлос очень хотел продвинуть клуб и изменить их футбол к лучшему, он был мотивирован. Роберто точно нравилось играть и работать в «Анжи», — приводит слова прославленного игрока издание Sport24.

Напомним, что Карлос на протяжении двух лет был сначала футболистом дагестанского клуба, а затем занимал должности тренера и исполнительного директора.

Бразилец пришёл в команду в 2011 году. Всего он провёл за «Анжи» 28 встреч во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами и пятью ассистами.

К слову, на данный момент Роберто Карлос работает менеджером в структуре мадридского «Реала», где он также выступал в качестве футболиста.