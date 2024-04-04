Деменко: «Дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены»

Бывший игрок «Спартака» Максим Деменко оценил перспективы главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 3 апреля, «красно-белые» уступили «Зениту» (1:2) в первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Деменко выразил уверенность в том, что по окончании текущего сезона испанский специалист покинет «Спартак».

«Дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены. Летом уже будут выбирать нового тренера, может, пригласят российского специалиста. Многие говорят, что Черчесов, возможно, станет главным тренером», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

Абаскаль возглавляет «Спартак» с лета 2022 года. После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата России «красно-белые», набравшие 32 очка, располагаются на шестой строчке в турнирной таблице.