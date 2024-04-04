Кечинов: «Сейчас увольнение Абаскаля ничего кардинально не даст «Спартаку»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов ответил на вопрос о возможном увольнении испанского специалиста Гильермо Абаскаля с поста наставника «красно-белых».

«Его увольнение сейчас ничего не даст кардинально. Да, придет новый тренер, может какие-то игры на эмоциях и встряске сыграют. Но особой разницы не будет», — приводит слова Кечинова «Спорт-Экспресс».

По мнению эксперта, футболисты не смогут быстро перестроиться под идеи нового тренера, поэтому, если и менять Абаскаля, то лучше летом.

На данный момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 32 очка после 21 матча.

Контракт Абаскаля с «красно-белыми» рассчитан до середины 2025 года.