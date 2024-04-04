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Николаев: «По потенциалу Педро намного сильнее, чем Малком»

04 Апреля 2024 • 16:45 Комментировать
Зенит
...
Балтика
07.04 16:30

Бывший игрок «Зенита» Андрей Николаев высказался об игре петербургской команды в матче 1/2 финала Кубка России против «Спартака» (2:1).

Напомним, победу «сине-бело-голубым» принёс дубль бразильского вингера Педро.

Николаев назвал Педро перспективным игроком, выразив мнение, что по потенциалу он сильно превосходит бывшего лидера «Зенита» Малкома.

«Уже на сборах было видно, что он сильный, что он может и не боится в своём возрасте принимать решения, идти в обыгрыш. По потенциалу Педро, я считаю, намного сильнее, чем Малком», — приводит слова Николаева «РБ Спорт».

В составе «Зенита» 18-летний Педро успел провести пять матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
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