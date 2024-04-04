«Был бы рад поработать в России» — Кафу

Бывший футболист «Милана», «Ромы» и сборной Бразилии Кафу ответил на вопрос о возможной работе в России.

«Надеюсь, все впереди. Был бы рад поработать в России. Мне у вас нравится!» — приводит слова Кафу издание Sport24.

Напомним, Кафу завершил карьеру игрока весной 2009 года. С того момента двукратный чемпион мира не работал в футболе.

Стоит сказать, что Кафу является победителем Лиги чемпионов, одержав победу в турнире в сезоне-2006/07. На данный момент бразильцу 53 года.

На счету бывшего футболиста 143 матча в составе национальной команды, пять забитых мячей и 18 результативных передач.