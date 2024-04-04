Овчинников: «Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль»

Известный российский тренер Валерий Овчинников высказался о будущем главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Напомним, вчера, 3 апреля, «Спартак» уступил «Зениту» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По словам Овчинникова, он удивлён тому, что несмотря на неудачи «красно-белых», Абаскаль продолжает работу с командой.

«Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль в «Спартаке». Ещё больше удивляют руководители «Спартака». Это что ж такое надо было нарисовать в контракте тренера, что его нельзя убрать?» — цитирует Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, Абаскаль возглавляет «Спартак» с июня 2022 года. После 21 тура РПЛ «красно-белые» занимают шестое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.