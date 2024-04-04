Рахимов: «Южноамериканцы определяют игру «Оренбурга»

Главный тренер «Рубина» Рашид Рахимов в преддверии матча с «Оренбургом» поделился комментарием об игре соперника.

«У них южноамериканцы очень приличного уровня. Они определяют игру команды. «Оренбург» — хорошая команда в плане комплектования», — цитирует Рахимова пресс-служба казанцев.

По мнению эксперта, «Оренбургу» не помешает кубковая игра среди недели, команда сможет восстановиться.

Матч 23-го тура Российской премьер-лиги между «Оренбургом» и «Рубином» состоится в понедельник, 8 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 17:00 по столичному времени.