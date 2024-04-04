Гладилин: «Не стал бы говорить, что «Спартак» не хотел обыграть «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении «красно-белых» от «Зенита» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению специалиста, у «Спартака» не было проблем с мотивацией в прошедшей игре, но мастерство игроков «Зенита» сказалось в пользу петербургской команды.

«На первый тайм команда вышла заряженная и хотела победить, да и во втором тайме было старание, но мастерство «Зенита» сказалось после перерыва», — приводит слова Гладилина Vprognoze.ru.

Ответный матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Напомним, в другой полуфинальной паре Кубка России отношения между собой выясняют «Балтика» и ЦСКА.