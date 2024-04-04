Наумов: «Локомотив» оказался не готов к весенней части чемпионата»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о выступлениях «железнодорожников» в весенней части текущего сезона.

Напомним, после зимней паузы «Локомотив» успел провести пять матчей, в которых потерпел три поражения и дважды сыграл вничью.

«Мне кажется, что команда просто оказалась не готова к весенней части чемпионата. Все выглядят очень невзрачно и даже попытки перевернуть ход игры, но они ни к чему не приводят», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Также эксперт раскритиковал игру защитника Марио Митая, полузащитника Рифата Жемалетдинова и нападающего Сергея Пиняева.

В 21 туре РПЛ «Локомотив» набрал 33 очка и расположился на пятом месте в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» «железнодорожники» сейчас отстают на восемь баллов.