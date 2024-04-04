Гладилин раскритиковал Зобнина за высказывания после матча с «Зенит»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин подверг критике полузащитника московской команды Романа Зобнина.

Напомним, после поражения от «Зенита» (1:2) в матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) Зобнин заявил следующее: «Меня радует, что в «Спартаке» играют русские ребята. Вы сегодня видели разницу между нашими русскими ребятами и питерскими русскими ребятами».

По мнению Гладилина, Зобнин уже с 2018 года не показывает хорошей игры, поэтому свои слова ему необходимо подкреплять делом.

«В случае Зобнина, силу команды надо подтверждать не словами, а делом. «Зенит» уже пять лет подряд выигрывает чемпионат России, думаю, выиграет и шестой, это фаворит», — приводит слова Гладилина Legalbet.

Ответный матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится через две недели в Санкт-Петербурге.