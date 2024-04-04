Пиняев: «Мы бьёмся за Галактионова»

Нападающий «Локомотива» Сергей Пиняев высказался о возможном уходе Михаила Галактионова с поста главного тренера команды.

Ранее появилась информация, что Галактионов хочет подать в отставку после вылета «железнодорожников» из Кубка России. Однако, по обновленным данным, руководство клуба выразило поддержку тренеру.

— Мы 100% бьемся за главного тренера. Михаил Михайлович берет ответственность на себя, но мы, футболисты, понимаем, что ответственность лежит равномерно на нас всех, — приводит слова Пиняева «Матч ТВ».

Игрок добавил, что команда полностью поддерживает Галактионова, и никто не хочет ухода тренера.

После 21 сыгранного матча «Локомотив» занимает пятое место в чемпионате России, набрав 33 очка.