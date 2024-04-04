Мостовой считает, что пока рано сравнивать Педро с Малкомом

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался об игре нападающего «Зенита» Педро дос Сантоса.

«Пока рано говорить о том, что Педро — это новый Малком. Сколько зажигалось таких талантов?» — цитирует Мостового «Чемпионат».

При этом эксперт отметил, что Педро является талантливым игроком, которому необходимо продолжать работать.

18-летний бразилец присоединился к «Зениту» в зимнее трансферное окно. За это время он появился на поле в пяти матчах во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Действующий контракт Педро с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца 2028 года.