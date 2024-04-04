В «Оренбурге» заявили, что довольны Деограсией

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о работе главного тренера команды Давида Деограсии.

«То, что на данный момент делает Давид и его тренерский штаб, нас устраивает. Осталось всё это подкрепить результатом», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Напомним, Деограсия возглавляет «Оренбург» с августа прошлого года. После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата России южноуральский коллектив располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

Отрыв «Оренбурга» от зоны вылета сейчас составляет три балла. До конца турнира командам осталось провести по девять матчей.