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В «Оренбурге» заявили, что довольны Деограсией

04 Апреля 2024 • 15:17 Комментировать
Оренбург
...
Рубин
08.04 17:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев поделился мнением о работе главного тренера команды Давида Деограсии.

«То, что на данный момент делает Давид и его тренерский штаб, нас устраивает. Осталось всё это подкрепить результатом», — цитирует Андреева «Матч ТВ».

Напомним, Деограсия возглавляет «Оренбург» с августа прошлого года. После 21 тура текущего розыгрыша чемпионата России южноуральский коллектив располагается на 14-м месте в турнирной таблице, имея в своём активе 20 набранных очков.

Отрыв «Оренбурга» от зоны вылета сейчас составляет три балла. До конца турнира командам осталось провести по девять матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
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