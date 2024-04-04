Мостовой: «У «Зенита» нет прежней мощи, интрига в РПЛ будет сохраняться до самого конца»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением об интриге в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

По мнению эксперта, сейчас в чемпионате России нет команды, которая стабильно бы выигрывала матчи. А действующий чемпион страны «Зенит», как отметил Мостовой, уже не выглядит столь мощно.

«У «Зенита» состав и покруче остальных, может, но уже нет той прежней мощи. «Краснодар» не сказал своего последнего слова. Их очная игра в Краснодаре и решит чемпионскую гонку», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, опережая второй «Краснодар» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по девять матчей.