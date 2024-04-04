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Вахания — о возможном возвращении в «Зенит»: «Не вижу смысла фантазировать»

04 Апреля 2024 • 14:44 Комментировать
Ростов
...
Сочи
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06.04 20:00

Защитник «Ростова» Илья Вахания, ранее выступавший в системе «Зенита», высказался о своём возможном возвращении в петербургский клуб.

«Не знаю, не думал. Не вижу смысла фантазировать», — цитирует Ваханию «Чемпионат».

В текущем сезоне Вахания провёл за «Ростов» 23 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего футболиста в 1,2 миллиона евро.

В 21 туре РПЛ «Ростов» набрал 30 очков и расположился на девятом месте в турнирной таблице. Свой ближайший матч южане проведут 6 апреля против «Сочи». Начало — в 20:00 по московскому времени.

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