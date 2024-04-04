Дьяков ответил, нужно ли сейчас «Спартаку» увольнять Абаскаля

Бывший футболист «Динамо» Виталий Дьяков высказался о будущем Гильермо Абаскаля на посту главного тренера столичного «Спартака».

«Смысла увольнять Абаскаля до конца сезона нет, но терпение может лопнуть. Если из матча в матч будут неудачные результаты», — приводит слова Дьякова Metaratings.

По мнению эксперта, Абаскаля нужно было увольнять до зимних сборов, а сейчас снимать тренера после трех игр нелогично.

После 21 сыгранного матча «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. В активе «красно-белых» 32 зачетных балла.

Контракт Абаскаля со «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.