Агент Лесового: «Маккаби» примет решение по выкупу Даниила в конце сезона»

Шахар Гринберг, агент полузащитника «Динамо» Даниила Лесового, который выступает за «Маккаби» из Хайфы на правах аренды, прокомментировал информацию о возможном срыве сделки по выкупу футболиста.

«У Хайфы есть выбор, и в конце сезона они смогут принять окончательное решение в соответствии с условиями контрактов между «Маккаби» и «Динамо», — приводит слова Гринберга «Спорт-Экспресс».

В футболке израильского клуба Лесовой успел провести девять матчей, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось. Портал Transfermarkt оценивает российского футболиста в 1,8 миллиона евро.