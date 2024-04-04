Шунин: «Игру забыли, готовимся к «Спартаку»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал о подготовке команды к матчу 23-го тура РПЛ против «Спартака».

Напомним, в предыдущем 22-м туре «бело-голубые» разгромно уступили «Ростову» (1:4). По словам Шунина, ту игру в «Динамо» уже забыли и готовятся к московскому дерби.

«Это был другой матч, ту игру забыли. Впереди нас ждёт «Спартак». Готовимся к «Спартаку», — цитирует Шунина «Матч ТВ».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится 7 апреля. Начало — в 19:30 по московскому времени. На сегодняшний день «бело-голубые» занимают третье место в турнирной таблице, опережая шестых «красно-белых» на шесть очков.