Морозов: «Мы полностью поддерживаем Галактионова»

Защитник «Локомотива» Евгений Морозов после поражения от «Урала» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) заявил, что в команде все поддерживают главного тренера Михаила Галактионова.

Морозов отметил, что проблемы «железнодорожников» заключаются не в тренере, а в недостатке удачи.

«Конечно, мы полностью поддерживаем Галактионова. Просто взгляните на последние два матча: мы доминируем, создаём множество возможностей. Просто нам не удаётся реализовать шансы, которые у нас есть», — цитирует Морозова «Матч ТВ».

На сегодняшний день «красно-зелёные» занимают пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка в 21 проведённом матче.