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Силкин: «Мусаев — временное явление в «Краснодаре»

04 Апреля 2024 • 13:54 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
1 3.80 X 3.40 2 2.02
06.04 16:30

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о назначении Мурада Мусаева на пост наставника «Краснодара».

Напомним, Мусаев возглавил «Краснодар» в марте, сменив сербского специалиста Владимира Ивича, который был уволен после вылета «быков» из Кубка России.

По мнению Силкина, в скором времени Мусаев покинет клуб и на его место придёт другой тренер.

«Я думаю, что Мусаев — временное явление в «Краснодаре», просто рядом другого никого не было. Летом, «Краснодар» будет подбирать другого тренера, посерьёзней. Мусаев не способен решать большие задачи», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от первого «Зенита» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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