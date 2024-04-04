Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что в команде на данный момент нет форварда, соответствующего уровню «Локомотива».

«Такого игрока сейчас в команде нет. К сожалению, Сулейманов оказался не готов к роли основного форварда. Я не знаю, то ли он не готов технически, тактически, может быть, функционально, но он не готов и всё. Другого нападающего нет. Боснийца выпускал Галактионов, он вообще слабенький какой-то, не знаю, что дальше будет.

Мне кажется, что «Локомотиву» надо думать, как создавать новую атаку. Вообще тактически нужно перестроиться. В своё время «Зенит» перестроился, когда Дзюба ушёл. Тогда ведь Сергеева купила команда, он совсем другой нападающий. «Зенит» перестроился и научился играть без такого мощного форварда», — сказал Наумов.