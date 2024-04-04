Мостовой назвал тренера, который мог бы заменить Галактионова в «Локомотиве»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о том, какой тренер мог бы заменить в «Локомотиве» Михаила Галактионова.

Напомним, после вылета «железнодорожников» из Кубка России стало известно, что Галактионов хотел бы встретиться с руководством клуба, чтобы обсудить своё будущее.

«Да возьмите Ивича», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Ранее Ивич возглавлял «Краснодар», из которого был уволен в марте нынешнего года. В настоящий момент сербский специалист находится без клуба.

После 21 тура чемпионата России «Локомотив», набравший 33 очка, занимает пятое место в турнирной таблице.