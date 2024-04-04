Червиченко: «Спартак» сильно нервирует этот скачущий на бровке, как бабуин, Абаскаль»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «красно-белые» уступили «Зениту» со счётом 1:2.

Эксперт считает, что «Спартаку» мешает главный тренер команды Гильермо Абаскаль, который ведёт себя слишком эмоционально.

«Спартак» в первом тайме был хорош: давил, прессинговал и забил. Думаю, команду очень сильно нервирует этот скачущий на бровке, как бабуин, Абаскаль», — цитирует Червиченко «Чемпионат».

Ответный матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится через две недели в Санкт-Петербурге.

После 21 тура РПЛ команда Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.