Билялетдинов: «Локомотиву» нужны системные изменения»

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов отреагировал на информацию о том, что наставник «Локомотива» Михаил Галактионов хочет покинуть московский клуб.

Напомним, вчера, 3 апреля, «Локомотив» уступил «Уралу» (0:1) в матче 1/4 финала Кубка России (Пути регионов) и выбыл из турнира.

«Может, Михаил Михайлович хочет поговорить о перспективах «Локомотива». Нужны системные изменения. Смену состава тоже нужно обсуждать», — цитирует Билялетдинова «РБ Спорт».

После 21 тура РПЛ «Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 33 очка. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 7 апреля против «Ахмата».