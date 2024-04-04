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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Локомотив» принял решение по Галактионову слухи

04 Апреля 2024 • 13:09 Комментировать
Ахмат
...
Локомотив Москва
07.04 16:30

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов не покинет свой пост после вылета команды из Кубка России.

Напомним, ранее «железнодорожники» проиграли «Уралу» с минимальным счетом 0:1. Сразу после матча появилась информация, что Галактионов хочет подать в отставку.

Как стало известно «Чемпионату», руководство «Локомотива» выразило поддержку Галактионову. При этом сообщается, что если команда потерпит неудачи в трех ближайших матчах, то боссы могут вернуться к вопросу смены наставника.

7 апреля «Локомотив» на выезде встретится с «Ахматом» в рамках 23-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 16:30 по мск.

Нагорных — о вылете «Локомотива» из Кубка России: «Задача не выполнена»

 

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Евро-Футбол.Ру,
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