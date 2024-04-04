Игрок «Крыльев Советов» Орозко рассказал о своей главной мечте

Нападающий «Крыльев Советов» Франко Орозко поделился информацией о своей футбольной мечте.

Аргентинец признался, что хочет сыграть за основную сборную, ведь он выступал за все молодежные команды своей страны.

«Какая главная футбольная мечта? Сейчас — заиграть в РПЛ, а в будущем — стать чемпионом мира!» — приводит слова Орозко «Чемпионат».

В текущем сезоне 22-летний игрок принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями. Напомним, Орозко присоединился к «Крыльям Советов» минувшей зимой на правах аренды. Контракт Орозко принадлежит «Ланусу».