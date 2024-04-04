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Бубнов назвал футболиста «Спартака», который не будет играть при Абаскале

04 Апреля 2024 • 12:48 Комментировать

Экс-игрок московского «Спартака» Александр Бубнов считает, что защитник Георгий Джикия не будет играть за «красно-белых», пока команду возглавляет испанский тренер Гильермо Абаскаль.

«Абаскаль продолжает мариновать Джикию. При испанце российский защитник выступать не будет. Дуарте играет весь перевязанный, а Георгий сидит на лавке. Испанец полностью его игнорирует», - приводит слова эксперта Sportbox.

Напомним, что в накануне «Спартак» принимал петербургский «Зенит» в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России. «Красно-белые» потерпели поражение со счетом 1:2. Ответный поединок пойдет на «Газпром Арене» 17 апреля.

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Спартак Москва Александр Бубнов Георгий Джикия ещё теги
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