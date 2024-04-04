Бубнов: «С такой игрой у «Спартака» не будет медалей, да и Абаскаля тоже»

Экс-защитник московского «Спартака» и сборной СССР, а ныне футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о вчерашнем поражении «красно-белых» от «Зенита» (1:2) в первом матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России.
«С такой игрой у «Спартака» не будет медалей чемпионата, да и Абаскаля тоже. По кубку также большие вопросы. В Санкт-Петербурге добиться нужного результата будет очень трудно», - приводит слова Бубнова Sportbox.
Ответный поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится в Санкт-Петербурге 17 апреля.
В турнирной таблице Премьер-лиги питерцы занимают первое место, а «красно-белые» идут шестыми.
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