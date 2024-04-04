Мележиков ответил на вопрос о зарплате исполнительного директора РПЛ

Бывший гендиректор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о своей заработной плате на новой должности.

Ранее стало известно, что Мележиков назначен новым исполнительным директором Российской премьер-лиги.

«Велика ли заработная плата? Не знаю. Мы не обсуждали этот вопрос. Зарплата не является основным фактором при принятии решения», — приводит слова Мележикова портал «РБ Спорт».

Функционер добавил, что никогда не интересовался зарплатой, когда устраивался на работу.

Напомним, 50-летний Мележиков покинул московский «Спартак» прошлым летом. Он работал в клубе с 2021 года.