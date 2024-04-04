Даниил Денисов отреагировал на критику в адрес «Спартака»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов высказался о критике команды после неудачных матчей.

«Скажу лишь за себя: я ничего не смотрю и не читаю. Меня это лишь злит. Хочется быстрее побеждать», — цитирует Денисова издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, после зимней паузы «Спартак» провел уже пять матчей и одержал всего одну победу.

В текущем сезоне Денисов принял участие в 22 встречах с учетом всех турниров и записал на свой счет три результативные передачи.

7 апреля «Спартак» встретится с «Динамо» в рамках 23-го тура Российской премьер-лиги. Начало столичного дерби запланировано на 19:30 по мск.