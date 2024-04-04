Новичок «Крыльев Советов» Орозко: Каждый день учу русский язык

Вингер «Крыльев Советов» Франко Орозко рассказал, как общается с коллективом.

«Немного по-русски, немного по-английски. Фернандо мне очень помогает с переводом», — заявил Орозко «Чемпионату».

Футболист отметил, что активно учит русский язык и уже понимает отдельные слова.

Напомним, в зимнее трансферное окно «Крылья Советов» арендовали аргентинца у «Лануса». В составе новой команды Орозко принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги и не отметился голевыми действиями.

Согласно сведениям авторитетного портала Transfermarkt, стоимость Орозко составляет два миллиона евро.

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