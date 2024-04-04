В «Урале» ответили, ищут ли замену Ганчаренко

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о возможном увольнении главного тренера команды Виктора Ганчаренко.
«Во время неудачной серии мне задавали вопросы про отставку Виктора Михайловича, но у меня никогда не было мысли искать другого тренера. Ганчаренко - один из самых сильных специалистов в стране», - приводит слова руководителя телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что Ганчаренко занимает пост главного тренера «Урала» с 2022 года. После 21 тура Российской премьер-лиги команда набрала 20 баллов и занимает 13-е место в турнирной таблице.
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