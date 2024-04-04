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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орозко назвал игроков, которые его впечатлили в «Крыльях Советов»

04 Апреля 2024 • 12:03 Комментировать
Урал
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Крылья Советов
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06.04 14:00

Вингер «Крыльев Советов» Франко Орозко ответил на вопрос, кто из одноклубников провёл на него наибольшее впечатление.

«В «Крыльях» очень хороший уровень игроков: Констанца, Шитов, Салтыков, Соколов. Да я могу сказать так про каждого игрока в команде», — приводит слова Орозко «Чемпионат».

Напомним, аргентинский футболист присоединился к «Крыльям Советов» в феврале этого года. В составе самарцев он принял участие в трех матчах и не отметился результативными действиями.

После 21 сыгранного матча «Крылья Советов» занимают восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 30 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Никита Салтыков Артём Соколов Фернандо Костанца Владислав Шитов Франко Орозко ещё теги

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