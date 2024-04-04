«Рубин» собирается сделать предложение по сербскому игроку Романичу

«Рубин» проявляет интерес к нападающему «Железничара» Лазару Романичу.

По информации Metaratings, летом казанский клуб сделает предложение о подписании 26-летнего серба. Отмечается, что минувший зимой «Рубин» уже предлагал за Романича 250 тысяч евро с правом возможного выкупа за 400 тысяч, однако в тот момент сделка не состоялась.

В текущем сезоне нападающий провёл за «Железничар» 28 матчей, в которых забил семь голов и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает Романича в 500 тысяч евро.

После 21 тура РПЛ «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 32 набранных очка.