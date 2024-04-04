Бывший футболист «Спартака» арестован полицией - известны детали

Бывший футболист московского «Спартака» Камалутдин Ахмедов задержан полицией. Об этом сообщается в телеграм-канале Shot.

По данным источника, бывший игрок «красно-белых» начал буянить в кафе «Брусника», находясь в состоянии алкогольного опьянения. Ахмедов приставал к посетителям заведения. Персонал отреагировал на вызывающее поведение гостя и вызвал полицию. Камалутдина доставили в отделение, где он провел ночь. Утром с ним была проведена профилактическая беседа, после чего Ахмедова отпустили.

Камалутдин выступал за «Спартак» с 2002 по 2004 год. Он завершил карьеру в 2020 году.