Лепёхин: «Зенит» заслуженно обыграл «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о победе петербургской команды над «Спартаком» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению эксперта, «красно-белые» владели ощутимым преимуществом в первом тайме, но во второй половине встречи игра изменилась и «Зенит» одержал заслуженную победу.

«Зенит» заслуженно победил в этом матче. Надеюсь, что в Санкт-Петербурге «Зенит» сохранит своё преимущество. Однако такие игры непредсказуемы», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

Ответный матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится через две недели в Санкт-Петербурге.