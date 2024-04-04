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Лепёхин: «Зенит» заслуженно обыграл «Спартак»

04 Апреля 2024 • 11:49 Комментировать
Зенит
...
Балтика
07.04 16:30

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о победе петербургской команды над «Спартаком» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению эксперта, «красно-белые» владели ощутимым преимуществом в первом тайме, но во второй половине встречи игра изменилась и «Зенит» одержал заслуженную победу.

«Зенит» заслуженно победил в этом матче. Надеюсь, что в Санкт-Петербурге «Зенит» сохранит своё преимущество. Однако такие игры непредсказуемы», — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

Ответный матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится через две недели в Санкт-Петербурге.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Лепёхин ещё теги

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