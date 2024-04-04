Агент Помазуна: «Хочется, чтобы Илья выигрывал титулы, а не рассказывал своим детям, что сначала он боролся за десятое, а потом за девятое место»

Алексей Сафонов, агент вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, выступающего сейчас за «Урал» на правах аренды, высказался о будущем своего клиента.

По словам Сафонова, Помазун намерен бороться за самые высокие места, поэтому смена клуба в летнее трансферное окно возможна.

«По Илье есть какие-то предложения, но все обсуждаем вместе с ЦСКА. Илье уже 27 лет, хочется, чтобы он титулы выигрывал, а не рассказывал потом своим детям, что сначала он боролся за десятое, а потом за девятое место», — цитирует Сафонова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Помазун провёл за «Урал» 25 матчей, в которых пропустил 37 мячей и семь раз сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.