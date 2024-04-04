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Рядно: «Игра с «Балтикой» была под контролем ЦСКА»

04 Апреля 2024 • 11:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
07.04 14:00

Защитник ЦСКА Михаил Рядно высказался о победе над «Балтикой» (1:0) в первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Футболист отметил, что несмотря на непростой ход прошедшей игры, она полностью находилась под контролем «армейцев».

«После часа игрового времени мы немного поменяли тактику, отошли назад, выдохнули, стали действовать на быстрых атаках. Так что игра была под нашим контролем», — цитирует Рядно «Матч ТВ».

Ответная встреча между ЦСКА и «Балтикой» состоится через две недели в Москве. Напомним, что в другой полуфинальной паре между собой встречаются «Спартак» и «Зенит».  

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