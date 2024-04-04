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Агент Кастаньо: «Кевин всё ещё адаптируется к России»

04 Апреля 2024 • 10:56 Комментировать
Пари НН
...
Краснодар
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06.04 16:30

Фелипе Аранго, агент полузащитника «Балтики» Кевина Кастаньо, рассказал об адаптации колумбийского футболиста в российском клубе.

По словам агента, у Кастаньо не было проблем с бывшим главным тренером команды Владимиром Ивичем, и он готов помогать своей команде в каждом матче.

«Кевин всё ещё адаптируется к России, к новой команде. У него не было проблем с Владимиром Ивичем. Он настроен помогать команде в каждой игре», — цитирует Аранго «РБ Спорт».

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» минувшей зимой. В составе «быков» полузащитник успел провести два матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

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Краснодар Кевин Кастаньо Фелипе Аранго ещё теги

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