Агент Кастаньо: «Кевин всё ещё адаптируется к России»

Фелипе Аранго, агент полузащитника «Балтики» Кевина Кастаньо, рассказал об адаптации колумбийского футболиста в российском клубе.

По словам агента, у Кастаньо не было проблем с бывшим главным тренером команды Владимиром Ивичем, и он готов помогать своей команде в каждом матче.

«Кевин всё ещё адаптируется к России, к новой команде. У него не было проблем с Владимиром Ивичем. Он настроен помогать команде в каждой игре», — цитирует Аранго «РБ Спорт».

Напомним, Кастаньо перешёл в «Краснодар» минувшей зимой. В составе «быков» полузащитник успел провести два матча, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.