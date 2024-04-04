Агент Сперцяна не стала комментировать будущее игрока

Футбольный агент Энрика Тарчи, представляющая интересы полузащитника сборной Армении и «Краснодара» Эдуарда Спецяна, дала комментарий относительно будущего своего клиента.

«На данный момент мне нечего сказать по этому поводу. Давайте оставим это без комментариев», - приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне полузащитник поучаствовал в 23 поединках краснодарского коллектива. На счету Сперцяна восемь забитых мячей и три результативные передачи.

После 21 тура «Краснодар» набрал 40 баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги.