Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко назвал футболиста, который необходим «Локомотиву» эксклюзив

04 Апреля 2024 • 17:10 Комментировать

Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, кто мог бы помочь команде.

«В идеале кто мог бы помочь? Мне кажется, что Соболев стабильностью не отличается. До весны мне очень нравилась игра Кордобы, хотя он очень много моментов решал за счёт индивидуальных действий. Сейчас в «Локомотиве» такой набор игроков, что от каждого можешь ждать неприятностей.

Команде нужен такой форвард, как Дзюба, когда в хороших кондициях. Сейчас в России такого нет. Когда у Артёма был пробный контракт, вот такого Дзюбы не хватает. Он был очень хорош в подыгрыше», — сказал Гуренко.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Сергей Гуренко Артём Дзюба РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ Гвардиола ответил Кину, который назвал Холанна «игроком уровня Второй лиги» Педри выбрал между Роналду и Месси Полузащитник «Манчестер Юнайтед» - самый подорожавший футболист в мире Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
18:10 · Россия. Премьер-лига
Галактионов или Абаскаль: Червиченко сделал выбор
18:07 · Кубок России
«Грязные тряпки стирают дома». Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»
17:58 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Без Промеса «Спартак» превратился в абсолютно среднюю команду»
17:49 · Россия. Премьер-лига
У Мора есть сомнения в том, что «Спартак» забьёт «Динамо»
17:34 · Россия. Премьер-лига
Инсайдер Карпов: «Вчера Галактионов просто закипел на эмоциях»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Веденеев: «Педро заслужил место в основе «Зенита»
17:12 · Россия. Премьер-лига
Джанашия: «Что будет делать «Спартак» без Джикии?» 1
17:12 · Россия. Премьер-лига
Кафу: «Роберто Карлос горел идеей, когда работал в «Анжи»
16:59 · Россия. Премьер-лига
Деменко: «Дни Абаскаля в «Спартаке» сочтены»
16:55 · Россия. Премьер-лига
Экс-президент «Локомотива» высказался о том, что форварды команды не соответствуют уровню клуба эксклюзив
16:52 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Сейчас увольнение Абаскаля ничего кардинально не даст «Спартаку»
16:45 · Россия. Премьер-лига
Николаев: «По потенциалу Педро намного сильнее, чем Малком»
16:43 · Кубок России
Точилин: Абаскаль даёт энергию «Спартаку», здесь больше вопросов к игрокам
16:34 · Россия. Премьер-лига
«Был бы рад поработать в России» — Кафу
16:30 · Россия. Премьер-лига
Овчинников: «Я удивляюсь тому, какой «живучий» Абаскаль»
Все новости
Рекомендуем