Бывший полузащитник «Локомотива» Сергей Гуренко в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, кто мог бы помочь команде.

«В идеале кто мог бы помочь? Мне кажется, что Соболев стабильностью не отличается. До весны мне очень нравилась игра Кордобы, хотя он очень много моментов решал за счёт индивидуальных действий. Сейчас в «Локомотиве» такой набор игроков, что от каждого можешь ждать неприятностей.

Команде нужен такой форвард, как Дзюба, когда в хороших кондициях. Сейчас в России такого нет. Когда у Артёма был пробный контракт, вот такого Дзюбы не хватает. Он был очень хорош в подыгрыше», — сказал Гуренко.