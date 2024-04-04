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Игрок «Балтики» Капленко: «Мы должны были обыгрывать ЦСКА»

04 Апреля 2024 • 10:45 Комментировать
Зенит
...
Балтика
07.04 16:30

Полузащитник «Балтики» Кирилл Капленко высказался о поражении от ЦСКА (0:1) в первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению футболиста, его команда полностью переиграла соперника во втором тайме и должна была одерживать победу. Капленко отметил, что «Балтика» продолжает сохранять хорошие шансы на выход в следующий этап турнира.

«Первый тайм они объективно играли лучше, во втором мы полностью их переиграли, было много моментов, чтобы забить. Мы вообще должны были побеждать в этом матче», — цитирует Капленко «Матч ТВ».

Ответный матч между ЦСКА и «Балтикой» состоится через две недели в Москве.

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Евро-Футбол.Ру,
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