Булыкин вынес приговор Абаскалю

Бывший нападающий «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин высказался о работе главного тренера московского «Спартака» Гильермо Абаскаля. Накануне «красно-белые» потерпели домашнее поражение от «Зенита» (1:2) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Абаскаль уже давно заслужил увольнение, но руководство «Спартака» ждет какого-то просвета. Многие смеются над тренером, надо давно было делать резкие шаги, на мой взгляд», - приводит слова Дмитрия «РБ Спорт».

Абаскаль занимает пост главного тренера московской команды с лета 2022 года. Срок действующего трудового соглашения между испанцем и «Спартаком» рассчитан до середины следующего года.