Агент Зе Луиша допустил возвращение футболиста в Россию

Жозе Фоуту, агент бывшего нападающего «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиша, допустил возвращение своего клиента в Россию.

Напомним, сейчас 33-летний футболист выступает за португальский клуб «Фаренсе».

«Возвращение в Россию? Всё возможно», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Зе Луиш провёл за свой нынешний клуб 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 300 тысяч евро.

После 21 тура РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по девять матчей.