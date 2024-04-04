Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Зе Луиша допустил возвращение футболиста в Россию

04 Апреля 2024 • 10:33 Комментировать (1)
Динамо Москва
...
Спартак Москва
07.04 19:30

Жозе Фоуту, агент бывшего нападающего «Спартака» и «Локомотива» Зе Луиша, допустил возвращение своего клиента в Россию.

Напомним, сейчас 33-летний футболист выступает за португальский клуб «Фаренсе».

«Возвращение в Россию? Всё возможно», — цитирует агента «РБ Спорт».

В текущем сезоне Зе Луиш провёл за свой нынешний клуб 16 матчей, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Кабо-Верде в 300 тысяч евро.

После 21 тура РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который опережает второй «Краснодар» на одно очко. До конца сезона командам осталось провести по девять матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зе Луиш Фаренсе трансферы футбола - лето 2024 Жозе Фоуту ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 04 Апреля
10:33
Агент Зе Луиша допустил возвращение футболиста в Россию 1
03 Апреля
18:05
Игрок «Спартака» Бонгонда – о Москве: «Один из самых безопасных городов в мире»
17:04
Игнатьев: «Черчесов может помочь «Спартаку»
16:23
Защитник «Динамо» вернулся в общую группу
16:02
Дуарте назвал матч, который стал для него самым сложным в «Спартаке»
14:28
Бушманов: «Промес способен в одиночку решать эпизоды»
13:08
«Спартак» предлагал 7 миллионов евро за форварда «Рубина»
13:01
Бывший гендиректор «Спартака» Мележиков стал исполнительным директором РПЛ
12:41
Бонгонда: «Я люблю «Спартак»
11:35
Камоцци: «Абаскаль мог бы тренировать разве что во второй итальянской лиге»
10:55
Бальбуэна: «Динамо» находится на правильном пути»
10:42
Агент Витории рассказал, связывался ли с ним «Спартак» по поводу возможного возвращения португальского тренера
09:45
Личка: «Динамо» хорошо готово физически»
02 Апреля
19:21
«Спартак» нацелился на экс-игрока ЦСКА — клуб уже сделал предложение
18:14
Песьяков: «Федун очень любит «Спартак»
17:05
Смородская: «Удивительно, что Абаскаль всё ещё тренирует «Спартак»
16:22
Дьяков: В «Спартаке» нет футболиста, который мог бы заменить Промеса
16:13
Аленичев считает, что «Спартак» не попадёт в топ-3 РПЛ
15:52
Аленичев: «Спартак» снова проваливает весну 1
15:41
Широков — о «Динамо»: «Невозможно всё решать за счёт одной группы атаки»
15:21
Борис Игнатьев: «Спартак» без Промеса — это другая команда
15:10
Журналист Каптейнс: «Угальде — качественный игрок, он это доказал»
14:33
Павлюченко признался, что был готов провести всю карьеру в «Спартаке»
14:19
Нигматуллин: «Мне уже немного жалко Абаскаля»
14:05
Испанский журналист: «У Абаскаля большое будущее»
14:02
Романцев: Промес не настолько знаковая фигура, чтобы его отсутствием объяснять безголевую серию «Спартака»
13:36
Аршавин назвал единственного тренера, который сейчас может возглавить «Спартак»
13:19
Нигматуллин выбрал двух тренеров для «Спартака»
13:02
Павлюченко — о переходе в «Спартак»: Я не смотрел на зарплату, ведь это была моя мечта
12:30
Силкин: Переход Ташаева в «Спартак» был ошибкой
12:11
Адвокат Жорин заявил, что есть большие шансы на выдачу Промеса России
11:29
Балахнин — о влиянии Промеса на «Спартак»: «Если команда зависит от одного футболиста, то она не может решать большие задачи»
09:56
Радимов: «Спартак» создал всего три момента в матче с «Уралом»
01 Апреля
16:32
Мостовой: «Решение оставить Абаскаля — лучшая шутка от «Спартака» 1
11:55
Колосков: «В РПЛ нет явного лидера, который был бы на голову выше остальных»
31 Марта
20:21
Смородская: Не вижу перспектив у «Спартака» с Абаскалем
19:23
Агент Джикии — об Абаскале: «Не хочу давать субъективные комментарии по этому персонажу»
19:16
Агент Джикии рассказал о договорённости со «Спартаком»
19:09
Агент — о будущем Джикии: «Диалог идёт не только со «Спартаком»
16:59
Бушманов — о будущем Абаскаля: «Отставка тренера всегда предполагает, что должен быть какой-то преемник»
16:05
Мор — о словах Абаскаля про Бога: «Мне кажется, это защитная реакция»
15:27
Деменко: «Спартак» просто не может забить»
15:01
Парфёнов рассказал, при каком условии «Спартак» сможет попасть в тройку призёров
14:36
Парфёнов: «В матче с «Уралом» «Спартаку» не хватило давления в штрафной площади»
14:00
Агент из ОАЭ рассказал об условиях содержания Промеса в тюрьме
14:00
Хомуха: «В последнее время Промес уже не определял игру «Спартака»
10:25
Дьяков: «Я бы поверил в то, что Абаскаль выбирает состав при помощи приложения» 3
10:10
Мележиков — о словах Абаскаля про Бога: «Мне сложно разгадать этот ребус»
19 Марта
22:04
Казаков назвал самое яркое воспоминание об Уткине: «Мы были совсем молодые и зелёные»
20:02
Ташуев – о смерти Уткина: «Это потеря для общества»
19:26
«Вася… как так?»: Генич – о смерти Уткина
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
One Live
04 Апреля 2024 в 10:40
Соскучился по российским эскортницам)
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии» АПЛ отреагировала на теракт в России
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 04 Апреля
10:45 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Балтики» Капленко: «Мы должны были обыгрывать ЦСКА»
10:44 · Россия. Премьер-лига
Булыкин вынес приговор Абаскалю
10:33 · Россия. Премьер-лига
Агент Зе Луиша допустил возвращение футболиста в Россию 1
10:18 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» хочет избавиться от Бальде
10:05 · Россия. Премьер-лига
Вратарь ЦСКА Тороп: «Балтика» завладела преимуществом во втором тайме»
09:44 · Россия. Премьер-лига
Зарема рассказала, каким Абаскаль пришёл в «Спартак»
09:37 · Россия. Премьер-лига
Радимов оценил трансферную политику «Зенита»
09:29 · Россия. Премьер-лига
Зобнин ответил, есть ли кризис в «Спартаке» 1
09:16 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» Ороско: «Я, конечно, слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько»
09:08 · Россия. Премьер-лига
Зобнин: «Спартак» с «Уралом» не может справиться, а вы говорите про «Зенит» 1
08:56 · Россия. Премьер-лига
Черчесов прокомментировал слова Абаскаля про бога
08:50 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Отпустите Абаскаля, ему в тягость находиться в «Спартаке»
08:25 · Россия. Премьер-лига
Быстров задал вопрос руководству «Спартака» 1
08:18 · Россия. Премьер-лига
Малышев рассказал, какое состояние у арестованного Промеса
08:08 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, когда примут решение по Джикии
Все новости
Рекомендуем