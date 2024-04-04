«Спартак» хочет избавиться от Бальде

«Спартак» намерен расстаться с сенегальским нападающим Кейта Бальде, который сейчас выступает за «Эспаньол» на правах аренды.

По информации Metaratings, «красно-белые» намерены заняться поисками новой команды для Бальде на случай, если «Эспаньол» не захочет его выкупать.

В текущем сезоне 29-летний Бальде провёл за испанский клуб 22 матча, в которых сумел отметиться одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает бывшего игрока сборной Сенегала в 1,5 миллиона евро.

Напомним, Бальде перешёл в «Спартак» летом 2022 года из «Кальяри». За «красно-белых» нападающий успел провести 19 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.