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Вратарь ЦСКА Тороп: «Балтика» завладела преимуществом во втором тайме»

04 Апреля 2024 • 10:05 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Факел
07.04 14:00

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Балтики» (1:0).

Футболист отметил, что во втором тайме соперник завладел игровым преимуществом, однако самое важное для ЦСКА — это победа.

«Балтика» смогла во втором тайме завладеть игровым преимуществом, потому что соперник освежил атаку, у них появился напор, возможно, и мы где‑то подсели. Мы сыграли на ноль и с минимальным преимуществом едем в Москву», — цитирует Торопа «Матч ТВ».

Ответный матч между ЦСКА и «Балтикой» 17 апреля в Москве. Напомним, что в другой полуфинальной паре отношения между собой выясняют «Спартак» и «Зенит». Первая встреча этих команд завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Балтика Владислав Тороп ещё теги

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