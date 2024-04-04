Вратарь ЦСКА Тороп: «Балтика» завладела преимуществом во втором тайме»

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп высказался о первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) против «Балтики» (1:0).

Футболист отметил, что во втором тайме соперник завладел игровым преимуществом, однако самое важное для ЦСКА — это победа.

«Балтика» смогла во втором тайме завладеть игровым преимуществом, потому что соперник освежил атаку, у них появился напор, возможно, и мы где‑то подсели. Мы сыграли на ноль и с минимальным преимуществом едем в Москву», — цитирует Торопа «Матч ТВ».

Ответный матч между ЦСКА и «Балтикой» 17 апреля в Москве. Напомним, что в другой полуфинальной паре отношения между собой выясняют «Спартак» и «Зенит». Первая встреча этих команд завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1.