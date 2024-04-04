Зарема рассказала, каким Абаскаль пришёл в «Спартак»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, высказала мнение о главном тренере команды Гильермо Абаскале.

«Это был молодой, заряженный, готовый со всеми взаимодействовать специалист. Его работоспособность, отдача и внимание ко всем мелочам сразу напомнили черты Тедеско. Он моментально влился в коллектив и стал вожаком», - передает слова Салиховой «Спорт-Экспресс».

Абаскаль работает в «Спартаке» с 2022 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до середины 2025-го.

После 21 тура Премьер-лиги «красно-белые» набрали 32 балла и занимают шестое место в турнирной таблице.