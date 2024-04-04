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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радимов оценил трансферную политику «Зенита»

04 Апреля 2024 • 09:37 Комментировать
Зенит
...
Балтика
07.04 16:30

Бывший игрок «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о трансферной политике петербургского клуба.

Напомним, вчера, 3 апреля, «сине-бело-голубые» обыграли «Спартак» (2:1) в первом матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ). Дублем в составе гостей отметился бразильский новичок Педро.

Радимов похвалил южноамериканского футболиста, отметив, что трансферная политика «Зенита» приносит свои плоды.

«Зенит» часто критикуют за какие-то непомерные траты и ресурсы. Но послушайте — этого юношу (Педро) привезли из Бразилии за 9 миллионов евро. Ему 18 лет, и уже сейчас, с учётом его игры, он уже приносит пользу и повышает свою рыночную стоимость», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

На сегодняшний день команда из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу РПЛ, опережая второй «Краснодар» на одно очко.

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