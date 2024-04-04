Зобнин ответил, есть ли кризис в «Спартаке»

Полузащитник столичного «Спартака» Роман Зобнин после проигрыша «Зениту» (1:2) в первом матче полуфинала Кубка России высказался о возможном кризисе в стане «красно-белых».
«В команде нет кризиса. Если брать прошлый матч с «Уралом», у нас были моменты - просто мы не забили. О кризисе не стоит говорить. Нужно выправлять ситуацию и набирать очки», - передает слова футболиста «Чемпионат».
Напомним, что в последнем матче чемпионата России «Спартак» на своем поле расписал ничью с «Уралом» со счетом 0:0. В следующем поединке «красно-белые» на выезде померяются силами с «Динамо».
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