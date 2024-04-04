Игрок «Крыльев Советов» Ороско: «Я, конечно, слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько»

Нападающий «Крыльев Советов» Франко Ороско, перешедший в самарский клуб минувшей зимой из «Лануса», высказался о российских морозах.

«Я, конечно, слышал, что в России холодно, но не думал, что настолько. Но уже погода намного лучше», — цитирует Ороско «Чемпионат».

Также аргентинский футболист отметил, что холод влияет на его адаптацию в новой стране.

В составе «Крыльев Советов» 22-летний Ороско успел провести три игры, в которых отметиться результативными действиями ему не удалось.

После 21 тура РПЛ самарская команда занимает восьмое место в турнирной таблице, сумев набрать 30 очков.